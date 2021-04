Tecnici al Sud, il bando va in Gazzetta il 6 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Sarà pubblicato il 6 aprile in Gazzetta Ufficiale il bando che porterà ad assumere entro gli inizi del mese di luglio 2.800 Tecnici nelle regioni del Sud per aiutare le amministrazioni (e in primis i piccoli comuni) a gestire al ... Leggi su italiaoggi (Di sabato 3 aprile 2021) Sarà pubblicato il 6inUfficiale ilche porterà ad assumere entro gli inizi del mese di luglio 2.800nelle regioni del Sud per aiutare le amministrazioni (e in primis i piccoli comuni) a gestire al ...

