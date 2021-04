Richarlison, un piccolo fan lo osserva fuori di casa: lui esce e gli regala maglia autografata (Di venerdì 2 aprile 2021) Basta davvero poco ad un calciatore per cambiare la giornata, in meglio, ad un tifoso. Specie se questo è un giovanissimo fan che pur di vedere il suo idolo passa più volte davanti alla sua casa solo per salutarlo mentre lui si trova all'interno.Succede in Inghilterra e più precisamente a Richarlison, giocatore dell'Everton. Il piccolo Charlie si trovava con sua madre davanti alla dimora del giocatore e pur di salutare diverse volte, ha deciso di girare attorno alla casa salvo poi ricevere una bellissima sorpresa.Richarlison, il gesto per il piccolo Charliecaption id="attachment 1049909" align="alignnone" width="604" Richarlison (getty images)/captionCome riportano Liverpool Echo e Sportbible, Richarlison dopo aver visto il bambino salutarlo diverse ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Basta davvero poco ad un calciatore per cambiare la giornata, in meglio, ad un tifoso. Specie se questo è un giovanissimo fan che pur di vedere il suo idolo passa più volte davanti alla suasolo per salutarlo mentre lui si trova all'interno.Succede in Inghilterra e più precisamente a, giocatore dell'Everton. IlCharlie si trovava con sua madre davanti alla dimora del giocatore e pur di salutare diverse volte, ha deciso di girare attorno allasalvo poi ricevere una bellissima sorpresa., il gesto per ilCharliecaption id="attachment 1049909" align="alignnone" width="604"(getty images)/captionCome riportano Liverpool Echo e Sportbible,dopo aver visto il bambino salutarlo diverse ...

