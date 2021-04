Passione del Signore streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione del Venerdì Santo (Di venerdì 2 aprile 2021) dove vedere la Passione del Signore del Venerdì Santo in diretta tv e in streaming? Si tratta di una delle celebrazioni più sentite per tutti i fedeli, nel giorno in cui si ricorda la morte in croce di Gesù. In serata, a partire dalle 21, Papa Francesco presiederà la tradizionale Via Crucis, che anche quest’anno si terrà sul sagrato di Piazza San Pietro e non al Colosseo, a causa delle restrizioni per il Covid. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la Messa della Passione del Signore del Venerdì Santo, oggi 2 aprile 2021? Qual è l’orario e il canale? In tv La Messa del Venerdì ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021)ladeldelintv e in? Si tratta di una delle celebrazioni più sentite per tutti i fedeli, nel giorno in cui si ricorda la morte in croce di Gesù. In serata, a partire dalle 21, Papa Francesco presiederà la tradizionale Via Crucis, che anche quest’anno si terrà sul sagrato di Piazza San Pietro e non al Colosseo, a causa delle restrizioni per il Covid. Maintv e inla Messa delladeldel, oggi 2 aprile 2021? Qual è l’orario e il canale? In tv La Messa del...

Advertising

fattoquotidiano : Paolo Campinoti, l’imprenditore toscano che domenica scorsa si trovava in Bahrein insieme a Matteo Renzi, non ha so… - Pontifex_it : La Chiesa entra in questi giorni nella grande meditazione della Passione del Signore. Il Cristo sofferente è presen… - fattoquotidiano : Franco Frattini, già ministro berlusconiano con il pallino dell’animalismo e la passione per lo sci, è in pole per… - robyeyli : RT @Annalisa3073: Oggi #2aprile Venerdì Santo, Passione del Signore?????? Oggi racconto della Passione del Signore. 'Per noi Cristo si è fa… - sonounatiziaa : RT @Folklorinaa: Che figata ?????? anche se la passione del tzvip è scoppiarli?? #tzturns26 #tommasozorzi -