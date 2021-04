“Ovum Pine Nut” | alla scoperta dell’opera di Diego Cortez

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 2 aprile 2021) Lo stilista siciliano ha realizzato un uovo-pigna in ceramica di Caltagirone di 1 metro e 40 cm prodotto interamente a mano. Sarà un dono per Papa Francesco Il primo uovo di Pasqua al cioccolato di Modica IGP custodito all’interno di un uovo-pigna in ceramica di Caltagirone. È l’opera “Nut” ideata e realizzata dallo stilista siciliano. Sarà un dono per Papa Francesco. Alta 1 metro e 40 cm e prodotta interamente a mano, l’opera diha la forma della tipica pigna siciliana, ma al tempo stesso se ne allontana per le sue peculiarità. Al suo interno protegge il primo uovo di Pasqua al cioccolato di Modica IGP – lo certifica un bollino della Zecca dello Stato – primo e unico cioccolato al mondo a ricevere il marchio comunitario di origine. La preziosa opera è completata dal ...