Ministro Speranza: minacce di morte per lui e per la sua famiglia in alcuni messaggi

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha ricevuto numerose e-mail contenti minacce, tra ottobre 2020 e gennaio 2021. Il contenuto delle mail riportava dei violenti attacchi contro Speranza e anche contro la sua famiglia. Dopo le minacce sono partite le indagini che oggi danno i primi risultati con 4 decreti di perquisizione nei confronti di 4 cittadini.

minacce al Ministro Speranza: il caso

Le indagini sono state condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma e nelle scorse ore i militari del Reparto Operativo del Nas hanno dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione nelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna. Le 4 persone sono indagate per minaccia aggravata, rivela Ansa.

