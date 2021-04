Messa e Via Crucis oggi in tv Venerdì Santo 2 aprile: programma, orari, canale e diretta streaming (Di venerdì 2 aprile 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi Venerdì Santo 2 aprile. Nella giornata di oggi non verranno trasmesse celebrazioni della Messa, mentre sarà dato ampio spazio alla Via Crucis. Appuntamento alle 20:55 su Rai 1 con Papa Francesco e alle 21 su TV2000. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe del programma sottostante. IL programma COMPLETO Rai 1 ore 20:55 – Via Crucis TV2000 ore 12:00 – Angelus ore 21:00 – Via Crucis SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di. Nella giornata dinon verranno trasmesse celebrazioni della, mentre sarà dato ampio spazio alla Via. Appuntamento alle 20:55 su Rai 1 con Papa Francesco e alle 21 su TV2000.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe delsottostante. ILCOMPLETO Rai 1 ore 20:55 – ViaTV2000 ore 12:00 – Angelus ore 21:00 – ViaSportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Messa Via VIA CRUCIS, VENERDÌ SANTO 2021/ Diretta video Papa Francesco: la Passione di Gesù ...con la Veglia delle ore 19.30 con Papa Francesco sempre in Basilica vaticana e poi domenica con la Santa Messa del giorno alle ore 10, seguita dal messaggio Urbi et Orbi delle ore 12. SEGUI LA VIA ...

Dalla via Crucis alla messa di Pasqua: messe e celebrazioni

Messa con i carcerati del San Giorgio il giorno di Pasqua per il vescovo

Fino alla veglia pasquale, la sera del Sabato Santo, tacciono le campane delle chiese, spoglie e disadorne, e non si celebra l'eucaristia. Oggi (2 aprile) Venerdì Santo, i fedeli però si riuniscono pe ...

