La febbre di Gennaro | la recensione | La lezione di Gennaro

(Di venerdì 2 aprile 2021) Lade Ladiil documentario che ripercorre la storia diGiudetti, il giovane volontario che da dieci anni non smette di correre per aiutare gli ultimi. Ad appena vent'anniGiudetti decide di lasciare Taranto e partire per il servizio civile in Albania, con i Caschi Bianchi: "Non accettavo le ingiustizie, volevo dare il mio contributo e sono partito, poi da lì non mi sono più fermato". Sì, perché poi sono arrivati la Palestina, il Libano, la Colombia, l'esperienza sulla Sea Watch nel 2017 e il Congo. Mentre scriviamo ladi Ladi, il documentario (dal 2 aprile su Sky Primafila, Chili, Rakuten Tv, Apple Tv, Google Play, ...

Ladiè quella di un ragazzo che da dieci anni prima come volontario poi come operatore umanitario, è impegnato ad aiutare i più svantaggiati in contesti di guerra in tutto il mondo. La ...... il film documentario Ladiper la regia di Daniele Cini, racconta la storia diGiudetti, giovane tarantino di 29 anni che da dieci anni, prima come volontario poi come ...Cosa spinge un ragazzo di 19 anni a lasciare tutto e dedicarsi anima e corpo ad aiutare gli ultimi della terra?La Febbre di Gennaro racconta la storia di Gennaro Giudetti, giovane tarantino di 29 anni che da dieci anni è impegnato ad aiutare i più svantaggiati in contesti di guerra in tutto il mondo ...