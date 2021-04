Inter | ex centrocampista coinvolto in una rissa | cos’è successo – VIDEO

(Di venerdì 2 aprile 2021) Follia in Colombia per un exdell’in una lite familiare che l’ha vistoamente insanguinato, ilha fatto il giro del web Ma Fredy #Guarin tutto bene?? pic.twitter.com/AZgSN7Iamt — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) April 1, 2021 Ilha preso velocemente piede sul web e dalla Colombia è arrivato in Italia L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

calciomercatoit : ?? #Roma, incontro a #Trigoria con gli agenti di #Giroud e #Koopmeiners: il piano di #TiagoPinto e le piste in… - MilanWorldForum : Milan su un centrocampista dell'Inter Le news ?? - sportli26181512 : Guarin fermato dalla polizia dopo una rissa con i genitori. VIDEO: L’ex centrocampista dell’Inter fermato dalla pol… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Colombia, l’ex Inter Guarin nei guai: arrestato per violenza domestica:… - nichill1 : @Kataklinsmann Il centrocampista meno intelligente calcisticamente che abbia visto all’Inter in quasi 40 anni, capa… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter centrocampista

Calciomercato.com

... il Milan sarebbe pronto ad acquistare Marcelo Brozovic dall'per completare il reparto di centrocampo Il futuro di Meite è appeso ad un filo. Ildi proprietà del Torino non ha ...Fredy Guarin è ripartito dalla sua Colombia. Quindici anni dopo ilexè tornato nel campionato del suo Paese e ha firmato col Millonarios , club che ha sede a Bodotà. E sabato è arrivato l'esordio nel match contro l'Envigado vinto 1 - 0, ma a ...Fredy Guarin, il centrocampista attualmente in forza al Milionarios, è coinvolto in una rissa familiare che l’ha visto tutto insanguinato. Stando alle indiscrezioni lanciate dai media locali, l’ex ...Fredy Guarin, il centrocampista attualmente in forza al Milionarios, è coinvolto in una rissa familiare che l’ha visto tutto insanguinato. Stando alle indiscrezioni lanciate dai media locali, l’ex ...