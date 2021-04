I diritti tv della serie A a Dazn e Tim fino al 2024. Sky spera nel pacchetto con almeno tre partite (Di venerdì 2 aprile 2021) La serie A cambia canale. Dopo settimane di stallo, il 26 marzo i club hanno deciso: dalla prossima stagione e fino al 2024 il campionato di calcio sarà trasmesso integralmente da Dazn in diretta streaming. Una svolta rivoluzionaria, che cambierà il modo con cui tifosi e appassionati potranno guardare il calcio nei prossimi anni. Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi sette gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e tre gare in co-esclusiva (pacchetto 3). Una proposta che, a pochi giorni dalla scadenza, ha convinto quasi tutti in Lega: sono stati infatti 16 i voti a favore. Unici contrari Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo, dopo il passaggio di club come Roma e Bologna nel fronte dei ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) LaA cambia canale. Dopo settimane di stallo, il 26 marzo i club hanno deciso: dalla prossima stagione ealil campionato di calcio sarà trasmesso integralmente dain diretta streaming. Una svolta rivoluzionaria, che cambierà il modo con cui tifosi e appassionati potranno guardare il calcio nei prossimi anni.si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi sette gare a giornata in esclusiva (1) e tre gare in co-esclusiva (3). Una proposta che, a pochi giorni dalla scadenza, ha convinto quasi tutti in Lega: sono stati infatti 16 i voti a favore. Unici contrari Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo, dopo il passaggio di club come Roma e Bologna nel fronte dei ...

