GF Vip | Alda D’Eusanio torna a parlare della sua espulsione

(Di venerdì 2 aprile 2021), in una rivista, èta anuovamente di quello che è successo all’internocasa del Grande Fratello Vip. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dadeusanioofficial (@deusanioofficial), in una rivista al settimanale Mio, èta asuadal reality Il Grande Fratello Vip. In particolar modo punta il dito contro il conduttoretrasmissione Alfonso Signorini e Piersilvio Berlusconi. Mentre era ancora nella casa più spiata di Italia, lasi è lasciata andare a delle frasi ...

Advertising

BITCHYFit : Alda D’Eusanio critica il GF Vip: “Perché sono stata espulsa, mentre Adua e Massimiliano no?” - EireenViolet : 'Le azioni nei miei riguardi sono state ben più dure rispetto a quelle che ci sono state nei confronti di Max e Adu… - IsaeChia : #GfVip 5, Alda D’Eusanio non ci sta: “Io sono stata espulsa, e Massimiliano Morra e Adua Del Vesco?” #tzvip - colorful_living : Hahaha Alda vs GFVip, una settimana e ha fatto più dinamiche che comodino. - Novella_2000 : Alda D’Eusanio critica il GF Vip e punta il dito contro due concorrenti che, secondo lei, dovevano essere squalific… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alda

D'Eusanio, è ancora polemica dopo il GF: " Non è pensabile " È un lungo sfogo quello diD'Eusanio che ha recentemente rilasciato un'intervista a Mio ritornando su quanto accaduto in ...Dopo essere stata espulsa con effetto immediato durante la sua permanenza al Grande Fratello, in seguito alle dichiarazioni fatte su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta ,D'Eusanio è tornata a parlare dell'atteggiamento adottato dal reality in un'intervista rilasciata al ...La partecipazione di Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip ha fatto discutere, andando ben oltre il mondo del gossip, per terminare in vere e proprie querele. Infatti, la giornalista è finita ...Dopo essere stata espulsa con effetto immediato durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, in seguito alle dichiarazioni fatte su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta, Alda D'Eusanio è ...