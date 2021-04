Ecco perché i giudici hanno dichiarato illegittimi i Dpcm (Di venerdì 2 aprile 2021) L’avvocato Romani Erica del foro di Reggio Emilia, aderente al coordinamento Giustizia ItalExit per l’Emilia Romagna, riprendendo la sentenza emanata il 27 gennaio del 2021 dal gip De Luca, spiega perchè sono da considerarsi illeggittime sia le limitazioni che ci vengono imposte sia l’obbligatorietà all’uso delle autocertificazioni. Alla conclusione la professionista, proprio alla luce della dichiarata illegittimità dei Dpcm, apre alla ipotetica possibilità che commercianti e ristoratori, utilizzino questo come strumento per ottenere il risarcimento dei danni subÌti dallo Stato. Romani apre il discorso dicendo: “Proprio qui a Reggio Emilia il 27/01/2021, il dottor De Luca Già ha emesso una sentenza con la quale dichiara l’illegittimità del Dpcm come strumento utilizzato dal governo per comprimere e limitare la ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 2 aprile 2021) L’avvocato Romani Erica del foro di Reggio Emilia, aderente al coordinamento Giustizia ItalExit per l’Emilia Romagna, riprendendo la sentenza emanata il 27 gennaio del 2021 dal gip De Luca, spiega perchè sono da considerarsi illeggittime sia le limitazioni che ci vengono imposte sia l’obbligatorietà all’uso delle autocertificazioni. Alla conclusione la professionista, proprio alla luce della dichiaratatà dei, apre alla ipotetica possibilità che commercianti e ristoratori, utilizzino questo come strumento per ottenere il risarcimento dei danni subÌti dallo Stato. Romani apre il discorso dicendo: “Proprio qui a Reggio Emilia il 27/01/2021, il dottor De Luca Già ha emesso una sentenza con la quale dichiara l’tà delcome strumento utilizzato dal governo per comprimere e limitare la ...

Advertising

raffaellapaita : Lilli #Gruber è stata fotografata in pubblico a baciare il marito con la mascherina abbassata, proprio lei che avev… - borghi_claudio : Un grazie per tutto il lavoro che fa a @Marcozanni86 che mentre altri parlano (a volte anch'io parlo troppo) passa… - fattoquotidiano : IL RITORNO DI GIUSEPPE CONTE E' un passaggio fondamentale per il futuro del Movimento: ecco perché - CassieFran : @GeneraleCujkov Italia Viva rappresenta i poteri forti. Ecco perché, nonostante le percentuali risibili, può fare le porcate che fa. - RenateKleine : RT @eidos_psiche: 'Chi non onora il Figlio,non onora il Padre che lo ha mandato' 'Il Padre vi darà un altro Consolatore perché rimanga con… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Tasso zero e pagamenti in 10 mesi: scopri tutte le nuove offerte Unieuro! Complice le offerte di primavera e quelle di Pasqua , il vostro budget si sarà quasi sicuramente prosciugato, ed ecco perché Unieuro ha pensato ad una promozione che vi permettesse di continuare ad acquistare i vostri prodotti preferiti senza che il portafogli ne risenta troppo. Fino al 11 aprile , infatti, ...

Università e start up, per Huawei l'Italia continua ad avere un ruolo di primo piano Ecco perché nonostante il clima di sospetto dell'Occidente nei confronti della Cina che avanza a grandi passi in tecnologia il rapporto di Huawei con il nostro paese è comunque per certi aspetti ...

Lotteria degli scontrini, ecco i primi codici vincenti da 100mila e 20mila euro: la Campania resta... Il Mattino Complice le offerte di primavera e quelle di Pasqua , il vostro budget si sarà quasi sicuramente prosciugato, edUnieuro ha pensato ad una promozione che vi permettesse di continuare ad acquistare i vostri prodotti preferiti senza che il portafogli ne risenta troppo. Fino al 11 aprile , infatti, ...nonostante il clima di sospetto dell'Occidente nei confronti della Cina che avanza a grandi passi in tecnologia il rapporto di Huawei con il nostro paese è comunque per certi aspetti ...