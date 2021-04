Domenica In, anche Enrico Papi tra gli ospiti della puntata del 4 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Mara Venier non si ferma nemmeno a Pasqua. La signora della TV si appresta a presentare la trentesima puntata della stagione 2020/21 di Domenica In, che andrà in onda Domenica 4 aprile. Le anticipazioni riportate da TVBlog confermano la presenza tra gli ospiti di Enrico Papi, reduce dalla conduzione della finale di Italia’s Got Talent 2021, come sostituto in corsa della conduttrice ufficiale Lodovica Comello. Proprio questa settimana diverse indiscrezioni danno Papi in procinto di tornare a Mediaset. A tal proposito, Giornalettismo ha pubblicato una breve notizia in cui afferma che il noto presentatore televisivo starebbe registrando un nuovo programma per Canale 5, senza però ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 aprile 2021) Mara Venier non si ferma nemmeno a Pasqua. La signoraTV si appresta a presentare la trentesimastagione 2020/21 diIn, che andrà in onda. Le anticipazioni riportate da TVBlog confermano la presenza tra glidi, reduce dalla conduzionefinale di Italia’s Got Talent 2021, come sostituto in corsaconduttrice ufficiale Lodovica Comello. Proprio questa settimana diverse indiscrezioni dannoin procinto di tornare a Mediaset. A tal proposito, Giornalettismo ha pubblicato una breve notizia in cui afferma che il noto presentatore televisivo starebbe registrando un nuovo programma per Canale 5, senza però ...

