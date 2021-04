De Zerbi: “Tenere fuori i nazionali è una scelta logica e saggia” (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato alla vigilia della sfida con la Roma, spiegando la decisione di non convocare Locatelli e Ferrari, gli ultimi a rientrare dalla Nazionale. Estromettere Locatelli e Ferrari è stata una scelta condivisa tra me, la società e lo staff medico. Una scelta forte, fatta con fermezza e grande convinzione. Loro sono negativi ad oggi ma hanno avuto contatti con il gruppo squadra Italia dove si è creato un focolaio. Domani il Sassuolo avrà comunque almeno 11 giocatori in campo degni di giocarsi la partita alla grande e non capisco perché si crei questo polverone su una decisione saggia e logica, che penalizza noi, se penalizza qualcuno, non gli altri. Abbiamo ritenuto giusto andare oltre agli interessi lavorativi personali per tutelare la salute nostra, del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberto De, allenatore del Sassuolo, ha parlato alla vigilia della sfida con la Roma, spiegando la decisione di non convocare Locatelli e Ferrari, gli ultimi a rientrare dalla Nazionale. Estromettere Locatelli e Ferrari è stata unacondivisa tra me, la società e lo staff medico. Unaforte, fatta con fermezza e grande convinzione. Loro sono negativi ad oggi ma hanno avuto contatti con il gruppo squadra Italia dove si è creato un focolaio. Domani il Sassuolo avrà comunque almeno 11 giocatori in campo degni di giocarsi la partita alla grande e non capisco perché si crei questo polverone su una decisione, che penalizza noi, se penalizza qualcuno, non gli altri. Abbiamo ritenuto giusto andare oltre agli interessi lavorativi personali per tutelare la salute nostra, del ...

