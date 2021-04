Covid, Iss: terapie intensive in aumento, 14 Regioni sopra la soglia (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica (41% contro il 39% della scorsa settimana): i ricoverati sono passati infatti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente inlacritica (41% contro il 39% della scorsa settimana): i ricoverati sono passati infatti ...

