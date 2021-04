Concorsi Pubblici 2021, Decreto Covid in Gazzetta: le misure approvate per semplificare le prove (Di venerdì 2 aprile 2021) *aggiornamento del 1/04/2021: il Decreto Covid è stato pubblicato in Gazzetta. Confermate le misure presenti in bozza per sbloccare i Concorsi Pubblici 2021, il cui svolgimento è stato rallentato dal Covid-19. Dal 3 maggio è consentito lo svolgimento in presenza nel rispetto delle linee guida approvate dal Comitato tecnico Scientifico. “Abbiamo trovato la strada, il percorso per fare tutti i Concorsi e farli magari anche meglio del passato, basta ai Concorsi con carta e penna” sono state le parole del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, durante la presentazione della Relazione 2020 del CNEL sulla qualità dei servizi statali a livello locale e nazionale. Un ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 2 aprile 2021) *aggiornamento del 1/04/: ilè stato pubblicato in. Confermate lepresenti in bozza per sbloccare i, il cui svolgimento è stato rallentato dal-19. Dal 3 maggio è consentito lo svolgimento in presenza nel rispetto delle linee guidadal Comitato tecnico Scientifico. “Abbiamo trovato la strada, il percorso per fare tutti ie farli magari anche meglio del passato, basta aicon carta e penna” sono state le parole del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, durante la presentazione della Relazione 2020 del CNEL sulla qualità dei servizi statali a livello locale e nazionale. Un ...

