Advertising

riotta : RT @Maumol: Con la lettera a Repubblica firmata a quattro mani con il segretario di Stato americano Antony Blinken il ministro degli Affari… - repubblica : RT @Maumol: Con la lettera a Repubblica firmata a quattro mani con il segretario di Stato americano Antony Blinken il ministro degli Affari… - Maumol : Con la lettera a Repubblica firmata a quattro mani con il segretario di Stato americano Antony Blinken il ministro… - giornaleradiofm : Blinken, con Italia realizzato molto, futuro luminoso: (ANSA) - ROMA, 02 APR - 'Orgoglioso di collaborare con il mi… - Stalingrad1994 : @Amos8125 @moro_thomas Io vi insulto perché avete rotto il cazzo con sto Pompeo, Blinken non appoggi il borghese di… -

Ultime Notizie dalla rete : Blinken con

Lo scrive su Twitter il segretario di Stato Usa Antonyrilanciando l'editoriale scritto a quattro maniil ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Insieme abbiamo realizzato molto e ......quello di Zara in Croazia tramite la società cinese Luxury Real Estate Company, oltre alla ... UE E USA La reazione euroatlantica si ritrova nelle parole del segretario di Stato americano...ROMA, 02 APR - "Orgoglioso di collaborare con il mio omologo @luigidimaio per sottolineare le solide relazioni Usa-Italia stabilite 160 anni fa!". Lo scrive su Twitter il segretario di Stato Usa ...ROME, APR 2 - United States Secretary of State Antony Blinken tweeted Friday: "Proud to partner with my Italian counterpart @luigidimaio to highlight the robust U.S.-Italy relationship established 160 ...