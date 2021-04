Benevento, Inzaghi: 'La mia squadra merita di salvarsi' (Di venerdì 2 aprile 2021) Benevento - " Tra i nazionali tornati mi preoccupava solo Gaich , più per il fuso orario che per il fisico. Ma sta bene, come tutti gli altri. Si sono allenati e sono pronti al 100%, in tanti stanno ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021)- " Tra i nazionali tornati mi preoccupava solo Gaich , più per il fuso orario che per il fisico. Ma sta bene, come tutti gli altri. Si sono allenati e sono pronti al 100%, in tanti stanno ...

Advertising

sportli26181512 : Benevento, #Inzaghi: 'La mia squadra merita di salvarsi': Il tecnico verso il Parma: 'Mancano 10 punti per raggiung… - ItaSportPress : Benevento, Inzaghi: 'Contro la Juve abbiamo dimostrato chi siamo. L'unico di cui preoccuparmi era Gaich' -… - IamCALCIO : Mister #Inzaghi, allenatore del #Benevento, avrà a disposizione la rosa al completo per il match contro il #Parma. - IamCALCIO : Mister #Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani tra #Benevento e #Parma. Il tecnico gi… - sportface2016 : #BeneventoParma I convocati da Filippo #Inzaghi: tutti presenti fatta eccezione di #Moncini -