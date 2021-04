Yourban2030 arriva anche ad Amsterdam (Di giovedì 1 aprile 2021) La no profit Yourban2030 guidata da Veronica De Angelis arriva in Olanda, ad Amsterdam, con il primo murales mangia-smog Dopo aver presentato a Roma nel 2018 Hunting Pollution, il più grande murales green d’Europa, e nel 2020 Naoto e Outside IN, la no profit Yourban2030, guidata da Veronica De Angelis, arriva in Olanda, ad Amsterdam, con il primo murales mangia-smog… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) La no profitguidata da Veronica De Angelisin Olanda, ad, con il primo murales mangia-smog Dopo aver presentato a Roma nel 2018 Hunting Pollution, il più grande murales green d’Europa, e nel 2020 Naoto e Outside IN, la no profit, guidata da Veronica De Angelis,in Olanda, ad, con il primo murales mangia-smog… L'articolo Corriere Nazionale.

