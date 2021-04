Una vita, anticipazioni 1 aprile: i sospetti di Cesareo (Di giovedì 1 aprile 2021) Cesareo si è reso conto che Santiago si è avvicinato al pericoloso Bonifacio e come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda domani 1 marzo, sospetterà che il giovane sia coinvolto in qualcosa di losco. Il guardiano, tuttavia, almeno per il momento, non dirà nulla a Marcia. Nel frattempo, Bellita sarà così concentrata su Margarita che finirà per trascurare José, il quale ha ottenuto una parte come protagonista nell'opera teatrale. Infine, Maite mostrerà a Camino la sua ultima creazione e la ragazza ne resterà sconvolta ed affascinata allo stesso tempo. Una vita, spoiler 1° aprile: Bellita trascura la sua famiglia Bellita, da qualche tempo, non fa altro che uscire insieme a Margarita per cercare di risollevarle il morale visto che Alfonso l'ha abbandonata. La cantante, però, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 1 aprile 2021)si è reso conto che Santiago si è avvicinato al pericoloso Bonifacio e come rivelano leUnainerenti la puntata in onda domani 1 marzo, sospetterà che il giovane sia coinvolto in qualcosa di losco. Il guardiano, tuttavia, almeno per il momento, non dirà nulla a Marcia. Nel frattempo, Bellita sarà così concentrata su Margarita che finirà per trascurare José, il quale ha ottenuto una parte come protagonista nell'opera teatrale. Infine, Maite mostrerà a Camino la sua ultima creazione e la ragazza ne resterà sconvolta ed affascinata allo stesso tempo. Una, spoiler 1°: Bellita trascura la sua famiglia Bellita, da qualche tempo, non fa altro che uscire insieme a Margarita per cercare di risollevarle il morale visto che Alfonso l'ha abbandonata. La cantante, però, ...

