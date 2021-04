Stellantis - Elkann: Nel 2021 puntiamo a triplicare le vendite di veicoli elettrificati" (Di giovedì 1 aprile 2021) Stellantis punta a triplicare le consegne di veicoli elettrificati entro la fine dell'anno in corso: lo ha rivelato John Elkann nella tradizionale lettera inviata agli azionisti della Exor per fornire un quadro dell'andamento finanziario degli investimenti della holding, controllata dalla famiglia Agnelli con il 53% del capitale. "Grazie alla sua dimensione" ha dichiarato il presidente del gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA "Stellantis potrà investire risorse per offrire ai suoi clienti nuovi prodotti, grazie a un portafoglio di marchi rinomati. Inoltre, sarà in grado di aumentare significativamente la sua attuale gamma di modelli elettrificati: nel 2021, con 11 nuovi modelli ad alto voltaggio, prevediamo di quasi triplicare le ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 aprile 2021)punta ale consegne dientro la fine dell'anno in corso: lo ha rivelato Johnnella tradizionale lettera inviata agli azionisti della Exor per fornire un quadro dell'andamento finanziario degli investimenti della holding, controllata dalla famiglia Agnelli con il 53% del capitale. "Grazie alla sua dimensione" ha dichiarato il presidente del gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA "potrà investire risorse per offrire ai suoi clienti nuovi prodotti, grazie a un portafoglio di marchi rinomati. Inoltre, sarà in grado di aumentare significativamente la sua attuale gamma di modelli: nel, con 11 nuovi modelli ad alto voltaggio, prevediamo di quasile ...

