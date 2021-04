Scuola fino a giugno? Giannelli (Anp): “Ci sono gli esami di Stato, non si poteva fare”. Turi (Uil Scuola): “Si doveva programmare stop per concludere lezioni dopo” (Di giovedì 1 aprile 2021) Perchè non prolungare il calendario scolastico? Giannelli (Anp) e Turi (Uil Scuola) la pensano in modo diverso: il primo non lo considera risolutivo e soprattuto lo ritiene inapplicabile. Il secondo, invece, pensa che si poteva rimodulare il calendario scolastico e terminare il 30 giugno. Ma il Ministero ha già quasi pronto il piano per i recuperi estivi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) Perchè non prolungare il calendario scolastico?(Anp) e(Uil) la pensano in modo diverso: il primo non lo considera risolutivo e soprattuto lo ritiene inapplicabile. Il secondo, invece, pensa che sirimodulare il calendario scolastico e terminare il 30. Ma il Ministero ha già quasi pronto il piano per i recuperi estivi. L'articolo .

