Nei guai giovane operaio, coltivava marijuana in casa: è stato arrestato (Di giovedì 1 aprile 2021) Coltiva marijuana in casa e finisce in manette. Un uomo di 35 anni di Roccafranca è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno trovato una serra artigianale presso la sua abitazione. A metterlo nei ... Leggi su bresciatoday (Di giovedì 1 aprile 2021) Coltivaine finisce in manette. Un uomo di 35 anni di Roccafranca èarredopo che i carabinieri hanno trovato una serra artigianale presso la sua abitazione. A metterlo nei ...

Advertising

Epesses59Tigre : RT @Franco32656300: CORRUZIONE LEGA Corruzione elettorale a Voghera, indagata l’assessora Miracca Convocata in procura dopo i sequestri d… - pablo13461 : RT @Franco32656300: CORRUZIONE LEGA Corruzione elettorale a Voghera, indagata l’assessora Miracca Convocata in procura dopo i sequestri d… - lvoir : RT @Franco32656300: CORRUZIONE LEGA Corruzione elettorale a Voghera, indagata l’assessora Miracca Convocata in procura dopo i sequestri d… - TAESBAEH : Il personaggio più triste è difficile nel BU è quello di Seokjin: vedere i tuoi amici nei guai e soffrire ogni vol… - _COSMOPOLIS_ : Taranto, molestie e minacce all'amico della ex moglie: nei guai 33enne #1aprile #attualità #taranto… -