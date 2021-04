Motomondiale: Mir, ‘importante partire bene e poi gestire la gara’ (Di giovedì 1 aprile 2021) Losail, 1 apr. – (Adnkronos) – “Sarà importante partire con il gruppo di testa e poi gestire la gara”. Lo ha detto Mir, il campione del mondo della MotoGP, alla conferenza stampa del GP di Doha, seconda prova stagionale del Motomondiale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 aprile 2021) Losail, 1 apr. – (Adnkronos) – “Sarà importantecon il gruppo di testa e poila gara”. Lo ha detto Mir, il campione del mondo della MotoGP, alla conferenza stampa del GP di Doha, seconda prova stagionale del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Mir Moto: Doha; Mir, importante partire con il gruppo di testa ... Joan Mir, in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Doha: "Ho faticato tanto a trovare feeling con l'anteriore, ho avuto tanti problemi - ha aggiunto Mir parlando della prima gara della ...

Moto:Doha;Viñales prenota bis,Bagnaia pronto per prima gioia Poco più dietro c'è il campione in carica Joan Mir, che si gioca a 5,50, mentre Jack Miller proverà a rifarsi dopo il nono posto di domenica ed è dato a 6,50. Poche chance di successo per Valentino ...

Motomondiale: Mir, 'importante partire bene e poi gestire la gara' | SassariNotizie 24 ore - 569446 SassariNotizie.com Motomondiale: Mir, 'importante partire bene e poi gestire la gara' Losail, 1 apr. - (Adnkronos) - "Sarà importante partire con il gruppo di testa e poi gestire la gara". Lo ha detto Mir, il campione del mondo della MotoGP, alla conferenza stampa del GP di Doha, secon ...

MotoGp Doha, scommesse: i favoriti e le quote Domenica si torna in pista per il secondo appuntamento della stagione. I bookmaker credono in un bis della Yamaha di Vinales. I primi inseguitori sono i Ducatisti con Bagnaia davanti a Miller ...

