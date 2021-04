Mercato Juventus, i tifosi tremano: una squadra fa sul serio per Cuadrado (Di giovedì 1 aprile 2021) La Juventus potrebbe cedere Juan Cuadrado durante la prossima sessione di Mercato. Secondo quanto riportato da “Fotomac’, il colombiano sarebbe finito nel mirino del Galatasaray. Il club turco vorrebbe potenziare la rosa in vista della prossima partecipazione all’edizione 2021-2022 della Champions League. Mercato Juventus: il Galatasaray su Cuadrado Il club bianconero non avrebbe alcuna intenzione di privarsi dell’esterno ex Fiorentina ma, se non dovesse avvenire il rinnovo del contratto, non si escluderebbe un addio con un anno di anticipo. Leggi anche:Torino Juventus, Pirlo riparte dal Derby: torna Cuadrado dall’inizio Il contratto di Cuadrado scadrà nel 2022 e, in caso di mancato accordo, la Juventus potrebbe ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 1 aprile 2021) Lapotrebbe cedere Juandurante la prossima sessione di. Secondo quanto riportato da “Fotomac’, il colombiano sarebbe finito nel mirino del Galatasaray. Il club turco vorrebbe potenziare la rosa in vista della prossima partecipazione all’edizione 2021-2022 della Champions League.: il Galatasaray suIl club bianconero non avrebbe alcuna intenzione di privarsi dell’esterno ex Fiorentina ma, se non dovesse avvenire il rinnovo del contratto, non si escluderebbe un addio con un anno di anticipo. Leggi anche:Torino, Pirlo riparte dal Derby: tornadall’inizio Il contratto discadrà nel 2022 e, in caso di mancato accordo, lapotrebbe ...

