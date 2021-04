Mediaset chiude il programma. Il pubblico non si aspettava una decisione del genere (Di giovedì 1 aprile 2021) Non ci saranno più speciali in prima serata: Stasera Italia chiude in prime time. Da mercoledì 7 aprile 2021 il testimone passerà nelle mani di Giuseppe Brindisi che curerà l’approfondimento con il telegiornale della quarta rete del Biscione. Ad annunciare tutto ciò è stata Barbara Palombelli che in chiusura della puntata di ieri sera ha ringraziato l’azienda che le ha dato fiducia, sia a lei che ai suoi colleghi: “È stata una sfida bella, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione. Grazie a chi ce l’ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie” Gli speciali in prima serata di Stasera Italia non hanno mai brillato in termini di ascolti. Numeri davvero deludenti con uno share al di sotto del 4% e alcune volte inferiore al 3%. Numeri alla mano, basta vedere gli ascolti tv di ieri: la trasmissione ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 1 aprile 2021) Non ci saranno più speciali in prima serata: Stasera Italiain prime time. Da mercoledì 7 aprile 2021 il testimone passerà nelle mani di Giuseppe Brindisi che curerà l’approfondimento con il telegiornale della quarta rete del Biscione. Ad annunciare tutto ciò è stata Barbara Palombelli che in chiusura della puntata di ieri sera ha ringraziato l’azienda che le ha dato fiducia, sia a lei che ai suoi colleghi: “È stata una sfida bella, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione. Grazie a chi ce l’ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie” Gli speciali in prima serata di Stasera Italia non hanno mai brillato in termini di ascolti. Numeri davvero deludenti con uno share al di sotto del 4% e alcune volte inferiore al 3%. Numeri alla mano, basta vedere gli ascolti tv di ieri: la trasmissione ...

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset chiude Barbara Palombelli, la decisione: 'Chiude lo speciale di Stasera Italia' Non resta che capire se questa scelta sarà definitiva o se in futuro Mediaset vorrà ancora dare fiducia alla conduttrice. Probabilmente si sarebbe aspettata dei risultati più favorevoli, ma purtroppo ...

Diritti TV: la Serie A chiude a Sky, tornano in corsa Mediaset e Amazon MilanNews24.com Barbara Palombelli, Stasera Italia Speciale chiude: “È stata una bella sfida” Chiude in prime time il rotocalco di Rete 4. L'informazione passa nelle mani di Giuseppe Brindisi in diretta da Milano ...

