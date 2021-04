Isola dei famosi: Paul Gascoigne torna in gara dopo l'infortunio (Di giovedì 1 aprile 2021) Una buona notizia ha aperto la sesta puntata dell'Isola dei famosi numero 15: Paul Gascoigne torna in gioco. dopo una settimana di cure mediche e convalescenza, l'ex calciatore della nazionale inglese, con tre stagioni all'attivo con la maglia della Lazio, può tornare insieme agli altri naufraghi, ma dovrà seguire delle regole personalizzate. Paul Gascoigne torna in gruppo, l'annuncio di Massimiliano Rosolino Con tutti i concorrenti dell'Isola dei famosi radunati nella Palapa, Ilary Blasi ha aperto il collegamento con l'inviato in Honduras, Massimiliano Rosolino, che ha subito dato una buona notizia per i naufraghi e il pubblico a casa. dopo aver fatto alzare in piedi ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 aprile 2021) Una buona notizia ha aperto la sesta puntata dell'deinumero 15:in gioco.una settimana di cure mediche e convalescenza, l'ex calciatore della nazionale inglese, con tre stagioni all'attivo con la maglia della Lazio, puòre insieme agli altri naufraghi, ma dovrà seguire delle regole personalizzate.in gruppo, l'annuncio di Massimiliano Rosolino Con tutti i concorrenti dell'deiradunati nella Palapa, Ilary Blasi ha aperto il collegamento con l'inviato in Honduras, Massimiliano Rosolino, che ha subito dato una buona notizia per i naufraghi e il pubblico a casa.aver fatto alzare in piedi ...

