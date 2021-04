"Gli assorbenti non sono bene di prima necessità: dopo le 18 non può comprarli": la denuncia social (Di giovedì 1 aprile 2021) “Gli assorbenti non sono un bene di prima necessità, dopo le 18 non si possono acquistare”. È questa la frase che una ragazza di Collepasso, in provincia di Lecce, si è sentita rivolgere dal personale del supermercato al momento del pagamento. L’episodio risale a martedì 30 marzo, è stato denunciato via social ed è successivo all’ordinanza regionale emanata dal presidente della Regione Michele Emiliano, che recita: “Dal 27 marzo fino al 6 aprile 2021, tutte le attività commerciali ammesse dal Dpcm del 2 marzo in zona rossa, chiudono alle ore 18, tranne le attività di vendita di generi alimentari, carburante e combustibile, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie”. A raccontare l’accaduto su Facebook è stata Alessia, una 22enne ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) “Glinonundile 18 non si posacquistare”. È questa la frase che una ragazza di Collepasso, in provincia di Lecce, si è sentita rivolgere dal personale del supermercato al momento del pagamento. L’episodio risale a martedì 30 marzo, è statoto viaed è successivo all’ordinanza regionale emanata dal presidente della Regione Michele Emiliano, che recita: “Dal 27 marzo fino al 6 aprile 2021, tutte le attività commerciali ammesse dal Dpcm del 2 marzo in zona rossa, chiudono alle ore 18, tranne le attività di vendita di generi alimentari, carburante e combustibile, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie”. A raccontare l’accaduto su Facebook è stata Alessia, una 22enne ...

