Covid | scoperta nuova variante in Brasile | è simile a quella sudafricana

(Di giovedì 1 aprile 2021) Unadel coronavirus è statain. Lo hanno riferito le autorità sanitarie del Paese. Gli scienziati brasiliani hanno identificato lanella città di Sorocaba, nei pressi di San Paolo e stanno effettuando una serie di verifiche sulla mutazione, che èin Sudafrica. Laè stata rilevata in una donna di 34 anni che soffre di lievi sintomi. Secondo quanto riferito da Paulo Menezes, direttore del centro di emergenza coronavirus di San Paolo, la paziente ha detto di non avere effettuato di recente viaggi interni al Paese o all’estero. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... che è simile a quellain Sudafrica. La variante è stata rilevata in una donna di 34 anni ... Leggi ancheBrasile, nuovo record di morti: quasi 4mila in un giornoIRAQ - Secondo il Ministero della Salute iracheno, migliaia di casi sono stati registrati tra i bambini da quando ladella variante in Iraq è stata annunciata ufficialmente il 15 febbraio. Secondo i dati OMS analizzati da Save the Children , il numero di minori sotto i 10 anni, a cui è stata diagnosticata ...Non sarebbe adeguata la protezione con le sole mascherine, ma sono consigliati respiratori aderenti specializzati e l'aumento della ventilazione interna ...POTENZA – Il nuovo record di ricoveri, 184, della terza ondata di contagi da covid 19, appena sotto il picco assoluto di 185 ricoveri dell’inizio di dicembre dell’anno scorso. Anche se i livelli di oc ...