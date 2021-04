Cattolica | a metà maggio assemblea per nomina CdA

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diAssicurazioni ha deliberato la convocazione dell’degli azionisti per i giorni 13 e 14, rispettivamente in prima e seconda convocazione. Tra i punti all’ordine del giorno il rinnovo del CdA e la sua determinazione in 15 componenti, l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020.

Advertising

orizzontescuola : Sblocco concorsi a metà aprile, a dirlo Brunetta. La scuola attende il via: concorsi ordinari docenti, insegnanti r… - corzunino : L'Università Cattolica certifica i ritardi del Piano vaccinale. Covid, l'talia ha vaccinato 2,7 milioni di persone,… -

Ultime Notizie dalla rete : Cattolica metà

Corriere della Sera

Il consiglio di amministrazione diAssicurazioni ha deliberato la convocazione dell'assemblea degli azionisti per i giorni 13 e 14 maggio, rispettivamente in prima e seconda convocazione. Tra i punti all'ordine del giorno il ...Se si seguisse una tempistica simile, in questo caso si potrebbe prevedere una elezione per... promosso dalla Associazione Dirigenti Pensionati Rai (AdpRai), dall' UnioneStampa ...