Benevento | tentano di riscuotere una tangente in un cantiere | 4 arresti

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA, questa sera, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato, in flagranza di reato, 4 persone ritenute responsabili del reato di tentata estorsione. Si tratta di: un pregiudicato 64enne e di suo figlio sorvegliato speciale 32enne ed altri due beneventani, uno di 28 anni e l’altro di 24 anni, tutti già noti per i loro trascorsi penali. I militari sono intervenuti grazie alla collaborazione della vittima, un imprenditore edile locale, che qualche giorno fa, ha denunciato ai carabinieri di essere stato oggetto di una richiesta di unaestorsiva di 20 mila euro da parte di due persone che si erano presentate presso il suocon tale pretesa, dicendo che sarebbero tornati questo pomeriggio perla prima metà della somma richiesta. Pertanto, i ...

