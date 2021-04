(Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPignataro Maggiore (Ce) – Ieri, ci siamo recati al nostroalla camorra “100 Moggi”, nel Comune di Pignataro Maggiore (CE), per la normale manutenzione deled abbiamo trovato scene di devastazione: il cancello divelto ed abbiamo accertato oltre cinquantamila euro di furti. Un danno incredibile, soprattutto in questo periodo di forte crisi economica, che si aggiunge al clima difficile in cui sta lavorando la cooperativa: si susseguono le lettere anonime e attacchi mezzo stampa. “Hanno rubato di tutto di piùnostrache serve cibi freschi e a km0. Il nostro servizio è fermo a causa dell’interruzione del servizio di ristorazione collettiva nelle scuole. Ripartiremo, come abbiamo sempre fatto, senza abbatterci”, dichiara ...

Advertising

anteprima24 : ** Bene confiscato '100 Moggi', #Furto nella cucina sociale. Sanges: 'Non ci fermeranno' ** - vnewsita : È di enorme attualità la #vicenda che sta coinvolgendo la #CroceRossa a #Caserta - Caserta24ore : Caserta. Bene confiscato assegnato alla Croce Rossa - ilperiodo : Bene confiscato assegnato alla Croce Rossa - ottopagine : Bene confiscato assegnato alla Croce Rossa: più trasparenza #Caserta -

Ultime Notizie dalla rete : Bene confiscato

Lecco Notizie

Inoltre, c'è anche un altro protocollo che avevo realizzato per l'avvio di corsi di sartoria e di cuoco in un, speriamo che entrambi siano portati avanti. Come spero ci sia anche il ...Si fa più vicina l'acquisizione delda parte del Comune OSNAGO " Sono ben sette le manifestazioni di interesse protocollate in Comune per l'utilizzo delalla criminalità ...La Direzione investigativa antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta nei ...di REDAZIONE CRONACHE La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di Ettor ...