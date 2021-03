XPG XENIA Xe | l’ultrabook versatile certificato Intel EVO

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva ufficialmente XPGXe, un ultrabook davveroe adatto ad un utilizzo a 360° che va dal gaming leggero all’utilizzo professionale XPG è lieta di annunciare una nuova collaborazione conper un ultrabookEVO da 15,6 pollici sottile e leggero dal nome XPGXe. Con un design elegante e moderno, l’XPGXe è costruito con uno chassis in alluminio anodizzato di alta qualità, ha uno spessore di soli 14,9 mm (0,58 pollici) e un peso di 1,65 kg (3,6 libbre).è dotato di un processore11th Gen Core i5-1135G7 o i7-1165G7, graficaIris Xe, un display 1080P Full HD IPS da 15,6 pollici ad alta luminosità con touch capacitivo e l’SSD M.2 Nvme PCIe di XPG Gen4 ad alta velocità. ...

Alex Yin , Chief Gaming Officer e General Manager di, ha dichiarato: Joel Christensen , direttore generale Intel Systems, ha aggiunto:Xe è anche uno dei primi prodotti della sua ...Il nuovoXe di ADATA è un ultrabook con processore Intel Tiger Lake-U, display da 15.6 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) touch e due porte Thunderbolt 4 in uno chassis in metallo fornito dalla ...Tramite un comunicato stampa, il produttore XPG ha presentato Xenia Xe, ultrabook certificato Intel Evo dal design elegante e moderno, grazie al suo chassis in alluminio anodizzato di alta qualità ...Arriva ufficialmente XPG XENIA Xe, un ultrabook davvero versatile e adatto ad un utilizzo a 360° che va dal gaming leggero all’utilizzo professionale XPG è lieta di annunciare una nuova collaborazione ...