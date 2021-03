Terminate le riprese di “Pantafa” con Kasia Smutniak

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sonoledi “” di Emanuele Scaringi con, Greta Santi, Mario Sgueglia, Mauro Marino, Giuseppe Cederna, Betti Pedrazzi con la partecipazione di Francesco Colella. Protagonista della vicenda è Marta che si trasferisce insieme a sua figlia Nina a Malanotte, un piccolo paese di montagna.La bambina da qualche tempo soffre di paralisi ipnagogiche, un disturbo del sonno che può portare ad avere stati allucinatori, e Marta ha pensato che un pò di aria di montagna e di lontananza dalla frenesia cittadina possano giovare alla piccola. La casa in cui si trasferiscono però è tutt’altro che accogliente e per le strade di Malanotte non si vedono mai bambini. I sintomi di Nina cominciano a peggiorare già dalla prima notte, la bambina fa incubi sempre più ...