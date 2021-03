Temptation Island: Sofia Calesso e Valeria Liberati hanno fatto pace? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sofia Calesso e Valeria Liberati erano state al centro di una grande polemica scoppiata sul web; un botta e risposta che le due influencer si sono scambiate, per diversi giorni, dopo un’intervista rilasciata da Sofia dove parlava di alcuni retroscena del programma. Le due hanno finalmente chiarito? Scopriamo insieme la verità. Valeria Liberati e Sofia Calesso hanno preso parte alla stessa edizione di Temptation Island, la prima con coppie miste Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 31 marzo 2021)erano state al centro di una grande polemica scoppiata sul web; un botta e risposta che le due influencer si sono scambiate, per diversi giorni, dopo un’intervista rilasciata dadove parlava di alcuni retroscena del programma. Le duefinalmente chiarito? Scopriamo insieme la verità.preso parte alla stessa edizione di, la prima con coppie miste Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

crisbi_ : Mi vergogno di aver riso a un paio di suoi video su youtube anni fa in cui perculava non mi ricordo chi, forse un f… - lauracivitelli : No prima devono fare temptation Island, poi la molla AHAHHAHAHA - ilaria06744706 : @rosmell73367971 Sapresti dirmi cosa hanno detto per temptation island please? - rosmell73367971 : stupendi gli intervistatori di casa chi che non hanno nulla da chiedergli se non la news su temptation island e qui… - TiElleKappa : @Cinnamontomofo Ma poi... Parla quello che quando la sua donna stava a temptation island lui piangeva solo all'idea… -