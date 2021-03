Tempesta d’amore, casting news: arriva SEBASTIAN, mago dei quiz e rivale di Michael (Di mercoledì 31 marzo 2021) Abbiamo visto guerre di potere, di cucina, d’amore… ma mai una di quiz! Una mancanza a cui presto si porrà rimedio: nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un personaggio che è un vero e proprio professionista degli indovinelli, destinato a portare non poco scompiglio in quel del Fürstenhof… Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: SEBASTIAN viene ingannato da Rosalie SEBASTIAN resta affascinato da Rosalie, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldNoto per il suo servizio di prim’ordine e per la clientela esclusiva, il Fürstenhof è abituato ad ospitare delle celebrità nelle proprie lussuose camere. Ciononostante, quando si diffonderà la notizia che un ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 31 marzo 2021) Abbiamo visto guerre di potere, di cucina,… ma mai una di! Una mancanza a cui presto si porrà rimedio: nelle prossime puntate italiane dientrerà infatti in scena un personaggio che è un vero e proprio professionista degli indovinelli, destinato a portare non poco scompiglio in quel del Fürstenhof… Ecco di chi si tratta!, anticipazioni puntate tedesche:viene ingannato da Rosalieresta affascinato da Rosalie,© ARD/Christof ArnoldNoto per il suo servizio di prim’ordine e per la clientela esclusiva, il Fürstenhof è abituato ad ospitare delle celebrità nelle proprie lussuose camere. Ciononostante, quando si diffonderà la notizia che un ...

