Sinner-Bublik in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021

I quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2021 propongono la sfida tra Jannik Sinner e Aleksandr Bublik. L'altoatesino ha comodamente battuto Ruusuvuori in due set, dando continuità alla battaglia vinta contro Khachanov al turno precedente. Il kazako ha invece superato in rimonta Taylor Fritz. I due si sono incontrati poche settimane fa a Dubai e, in quella occasione, a spuntarla fu Sinner. Come andrà a finire questa volta? IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida tra Sinner e Bublik andrà in scena mercoledì 31 marzo, alle ore 21 italiane come comunicato nell'ordine di gioco. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con live streaming disponibile tramite la piattaforma Sky Go.

