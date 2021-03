Prove tecniche di vacanza | prenotare l’ombrellone con un’app

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Stessa spiaggia, stessa app. Nonostante il difficile periodo storico per il turismo. Beach Experience è la società che ha provato a lanciare una soluzione per poter, in sicurezza e con congruo anticipo, la propria giornata perfetta al mare. L’app BX, nata dall’idea di Marcello Polito, rappresenta lo strumento per farlo: grazie a Netfarm, con il suo presidente Federico Bonessio, ha migliorato le sue performance tecnologiche e ha implementato nuove funzioni. LEGGI ANCHE > Il virus più sofisticato di sempre vuole aggiornare il vostro Android, non permetteteglielo La descrizione di Beach Experience «L’app è nata da un’esigenza pratica – spiega Marcello Polito a Giornalettismo -: ero solito andare in spiaggia con mia figlia in un orario avanzato della mattinata, ma avevo difficoltà a trovare un posto decente per godermi la giornata. Mi chiedevo perché non ...