Nuoto: Assoluti, vittoria e pass olimpico per Sara Franceschi nei 400 misti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riccione, 31 mar. - (Adnkronos) - Sara Franceschi vince i 400 misti ai campionati Assoluti di nuoto di Riccione. La 22enne livornese si impone in 4'37"06 centrando la qualificazioni ai Giochi olimpici di Tokyo. Alle sue spalle Ilaria Cusinato (4'40"58) e Carlotta Toni (4'44"04).

