Monza-Perugia oggi: orario, tv, programma, streaming gara-2 Playoff Superlega volley (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tutto pronto per gara-2 della serie di semifinale di Superlega di volley tra Monza e Perugia. Dopo la prima sfida vinta dai lombardi, le squadre si ritroveranno sul parquet brianzolo oggi, 31 marzo, alle ore 18.00. Sarà anche questa una partita estremamente accesa e combattuta tra due delle compagini più attrezzate della nostra massime lega di volley maschile. Il coach del lombardi, Massimo Eccheli, si affiderà ai suoi giocatori migliori partendo da Santiago Orduna al palleggio che avrà il compito di azionare la potenza e il talento delle bocche di fuoco: Donovan Dzavoronok, Adis Lagumdzija, Filippo Lanza e Max Holt. Vital Heynen risponderà affidando le chiavi della regia al solito Dragan Travica mentre in diagonale ci saranno Thijs Ter Horst, Fabio Ricci e Sebastian ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tutto pronto per-2 della serie di semifinale diditra. Dopo la prima sfida vinta dai lombardi, le squadre si ritroveranno sul parquet brianzolo, 31 marzo, alle ore 18.00. Sarà anche questa una partita estremamente accesa e combattuta tra due delle compagini più attrezzate della nostra massime lega dimaschile. Il coach del lombardi, Massimo Eccheli, si affiderà ai suoi giocatori migliori partendo da Santiago Orduna al palleggio che avrà il compito di azionare la potenza e il talento delle bocche di fuoco: Donovan Dzavoronok, Adis Lagumdzija, Filippo Lanza e Max Holt. Vital Heynen risponderà affidando le chiavi della regia al solito Dragan Travica mentre in diagonale ci saranno Thijs Ter Horst, Fabio Ricci e Sebastian ...

