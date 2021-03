Giulia Salemi tra trucco e chiacchiere arriva sulla tv on demand

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Parte su Mediaset Play ogni venerdì, dal 16 aprile su «SALOTTO SALEMI», by Giulia Salemi, il primo programma condotto dall’influencer da un milione e mezzo di followers di origine italo-persina, sponsor esclusivo make-up sarà Naj Oleari Beauty. Dopo il successo di Grande Fratello Vip la bella influencer farà da padrona di casa in un salotto frequentato da donne protagoniste tra cui le più influenti showgirl, creator e modelle. Le ospiti si faranno truccare da Giulia Salemi con i prodotti Made in Italy di Naj Oleari Beauty, un brand iconico tutto italiano, che, tra le polveri colorate e le texture illuminanti, riveleranno preziosi rapporti di confidenza e complicità.

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - oceant4egimedia : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - oceant4egimedia : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - asisiisisi : RT @GiuseppeporroIt: Mediaset: dopo Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, anche Dayane Mello sarà al timone di un programma tutto suo #mediaset… - oceant4egimedia : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Prima quella con Elisabetta Gregoraci, che però non ha avuto felice conclusione, poi quella con. "Stai attento, lo ha fatto anche con me"., tutta una farsa con Pretelli? ...Stiamo parlando die Pierpaolo Pretelli e di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga . Per quest'ultimo si tratterebbe di un vero e proprio ritorno nel villaggio delle tentazioni. Il ...La relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, prosegue a gonfie vele, ma la famiglia dell’ex velino sembra non essere ancora completamente d ...Un invito al trucco da parte di Giulia Salemi rivolto alle star più famose della tv e del web per parlare di tutto, dalla bellezza in poi, in salsa «Girl Power». Nel nuovo programma condotto ...