Elisabetta Gregoraci, regalo floreale da un ammiratore segreto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Immaginate di sentir suonare il campanello, andare alla porta e ritrovarvi davanti un gigantesco mazzo di rose rosse tutto per voi. È proprio quel che è successo a Elisabetta Gregoraci che ha ricevuto una sorpresa a dir poco incredibile. La showgirl naturalmente non ha perso tempo e ha immortalato l’evento, postando su Instagram due foto che hanno lasciato amici e fan a bocca aperta. “300 red roses …thanks…chiunque tu sia…”, ha scritto la splendida showgirl di Soverato. Del resto di fronte a trecento rose rosse basta il suo grande sorriso per tradurre la grande emozione che ha provato. A maggior ragione perché non si conosce l’identità di questo generoso e romantico ammiratore, che ha deciso di deliziarla con un dono che in genere vediamo soltanto nei film d’amore. Neanche a dirlo, i fan si sono subito scatenati e in pochissime ore ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 marzo 2021) Immaginate di sentir suonare il campanello, andare alla porta e ritrovarvi davanti un gigantesco mazzo di rose rosse tutto per voi. È proprio quel che è successo ache ha ricevuto una sorpresa a dir poco incredibile. La showgirl naturalmente non ha perso tempo e ha immortalato l’evento, postando su Instagram due foto che hanno lasciato amici e fan a bocca aperta. “300 red roses …thanks…chiunque tu sia…”, ha scritto la splendida showgirl di Soverato. Del resto di fronte a trecento rose rosse basta il suo grande sorriso per tradurre la grande emozione che ha provato. A maggior ragione perché non si conosce l’identità di questo generoso e romantico, che ha deciso di deliziarla con un dono che in genere vediamo soltanto nei film d’amore. Neanche a dirlo, i fan si sono subito scatenati e in pochissime ore ...

