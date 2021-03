Disco Elysium: The Final Cut in azione nel trailer di lancio (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'uscita di Disco Elysium: The Final Cut è stata accompagnata dal trailer di lancio, che mostra il nuovo gameplay e le nuove funzionalità di uno dei giochi di ruolo più unici sul mercato. In precedenza, Disco Elysium era disponibile solo su PC, ma con The Final Cut, ancora più giocatori potranno sperimentare il mondo creato da ZA/UM. Final Cut viene presentato come un aggiornamento gratuito per coloro che possiedono già una copia del gioco. Una delle cose più grandi che The Final Cut aggiunge a Disco Elysium è la sua piena recitazione: ogni riga del gioco è ora doppiata. Tuttavia, i pensieri del protagonista sono una delle voci più importanti che mancano alla ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'uscita di: TheCut è stata accompagnata daldi, che mostra il nuovo gameplay e le nuove funzionalità di uno dei giochi di ruolo più unici sul mercato. In precedenza,era disponibile solo su PC, ma con TheCut, ancora più giocatori potranno sperimentare il mondo creato da ZA/UM.Cut viene presentato come un aggiornamento gratuito per coloro che possiedono già una copia del gioco. Una delle cose più grandi che TheCut aggiunge aè la sua piena recit: ogni riga del gioco è ora doppiata. Tuttavia, i pensieri del protagonista sono una delle voci più importanti che mancano alla ...

