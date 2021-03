Controlli anti Covid | ecco bilancio Commissariato Colombo

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – Nel corso del fine settimana gli agenti del“Cristoforo”, diretto da Isea Ambroselli, hanno eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio per il contenimento “-19”. Nella giornata di sabato sono state controllate 135 persone e 72 veicoli, nello specifico sono state elevate 3 sanzioni amministrative, di cui 1 per mancato rispetto delle disposizioni concernenti le misure di contenimento-19” in zona rossa e 2 per violazione al Codice della Strada. Nella giornata di domenica sono state controllate 150 persone e 98 veicoli, nello specifico sono state elevate 13 sanzioni amministrative, di cui 9 per mancato rispetto delle disposizioni concernenti le misure di contenimento-19” in zona rossa e 4 per ...