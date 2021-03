A. Braida: “Gattuso al Monza in A? Ipotesi non remota ma reale” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Braida: Bisogna chiedere a De Laurentiis se ci sono margini per la conferma di Gattuso, che sta facendo bene dopo qualche difficoltà legata alle assenze Ariedo Braida, DG della Cremonese ed ex direttore sportivo di Milan, Barcellona e Monza, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parla di una Ipotesi riguardante Gattuso allenatore del Monza. Queste le sue parole: “Carnesecchi è molto bravo, un ragazzo che avrà un futuro importante, non ho dubbi. Ricordo che è di proprietà dell’Atalanta. Gattuso? E’ un mio allievo, diciamo così: ho avuto subito fiducia in lui. E’ un generoso. Bisogna chiedere a De Laurentiis se ci sono margini per la conferma di Gattuso, che sta facendo bene dopo qualche difficoltà legata alle assenze. Nel calcio, un ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 31 marzo 2021): Bisogna chiedere a De Laurentiis se ci sono margini per la conferma di, che sta facendo bene dopo qualche difficoltà legata alle assenze Ariedo, DG della Cremonese ed ex direttore sportivo di Milan, Barcellona e, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parla di unariguardanteallenatore del. Queste le sue parole: “Carnesecchi è molto bravo, un ragazzo che avrà un futuro importante, non ho dubbi. Ricordo che è di proprietà dell’Atalanta.? E’ un mio allievo, diciamo così: ho avuto subito fiducia in lui. E’ un generoso. Bisogna chiedere a De Laurentiis se ci sono margini per la conferma di, che sta facendo bene dopo qualche difficoltà legata alle assenze. Nel calcio, un ...

