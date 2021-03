Vaccini Covid, Cirio a Figliuolo: “Meno fogli e più fiale” (Di martedì 30 marzo 2021) “Meno fogli e più fiale”. E’ l’appello che il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha lanciato oggi al Governo. A Roma per una giornata di incontri sulle priorità e le esigenze del Piemonte rispetto al piano dei Vaccini anti Covid, Cirio insieme al vicepresidente Fabio Carosso, dopo l’incontro di questa mattina con il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, nel pomeriggio si è confrontato con il generale Figliuolo e la Struttura Commissariale del Governo per analizzare in modo specifico la situazione piemontese. “Il generale Figliuolo si è mostrato disponibile ad approfondire la nostra richiesta di superare le 20 mila somministrazioni al giorno con l’obiettivo è di arrivare a 30 mila per la metà di aprile – ha ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) “e più”. E’ l’appello che il presidente del Piemonte, Alberto, ha lanciato oggi al Governo. A Roma per una giornata di incontri sulle priorità e le esigenze del Piemonte rispetto al piano deiantiinsieme al vicepresidente Fabio Carosso, dopo l’incontro di questa mattina con il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, nel pomeriggio si è confrontato con il generalee la Struttura Commissariale del Governo per analizzare in modo specifico la situazione piemontese. “Il generalesi è mostrato disponibile ad approfondire la nostra richiesta di superare le 20 mila somministrazioni al giorno con l’obiettivo è di arrivare a 30 mila per la metà di aprile – ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid-19 ma anche dal contagio:… - Antonio_Tajani : Vittoria di FI. Si faranno i vaccini nelle farmacie. Ora un'accelerazione nella lotta al #COVID. I cittadini, in pa… - HuffPostItalia : Covid, Yunus: togliete i brevetti ai vaccini. 'L'egoismo di pochi minaccia il pianeta' - amaryllide1 : @PMO_W @Un_human_corpse se non sono il 95% è un'altra storia, se lo sono, tutti i vaccini esistenti con una copertu… - aureumelio : @myrtamerlino Continua dare dati farlocchi, come i dati farlocchi in Inghilterra ero morti. Prima I morti venivano… -