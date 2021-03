Vaccini agli over 70, la partenza è un flop: poche dosi, ritardi e polemiche (Di martedì 30 marzo 2021) Ai falsi proclami di un governo capacissimo negli annunci roboanti e molto meno nella loro trasformazione in fatti, dovremmo essere ormai abituati. Dagli aiuti ai commercianti in crisi, i cosiddetti “ristori”, che non arrivano mai e se lo fanno portano in dono cifre ridicole fino al piano vaccinazioni, la lista si allunga giorno dopo giorno, con l’avvento di Mario Draghi a Palazzo Chigi che non ha cambiato nulla rispetto alla discussa gestione Conte. Con la distribuzione delle cure anti-Covid che fatica, ancora in questi giorni, a decollare. Dopo le tante polemiche delle scorse settimane per la difficoltà nel reperire le dosi a causa dei ritardi dei colossi di Big Pharma, che grazie all’Ue hanno ottenuto contratti stipulati esclusivamente a loro vantaggio e di fatto senza penali, Draghi e i suoi ... Leggi su ilparagone (Di martedì 30 marzo 2021) Ai falsi proclami di un gno capacissimo negli annunci roboanti e molto meno nella loro trasformazione in fatti, dovremmo essere ormai abituati. Daiuti ai commercianti in crisi, i cosiddetti “ristori”, che non arrivano mai e se lo fanno portano in dono cifre ridicole fino al piano vaccinazioni, la lista si allunga giorno dopo giorno, con l’avvento di Mario Draghi a Palazzo Chigi che non ha cambiato nulla rispetto alla discussa gestione Conte. Con la distribuzione delle cure anti-Covid che fatica, ancora in questi giorni, a decollare. Dopo le tantedelle scorse settimane per la difficoltà nel reperire lea causa deidei colossi di Big Pharma, che grazie all’Ue hanno ottenuto contratti stipulati esclusivamente a loro vantaggio e di fatto senza penali, Draghi e i suoi ...

