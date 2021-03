Ultime Notizie Roma del 30-03-2021 ore 11:10 (Di martedì 30 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale però Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio covid draghi speranza programmando le riaperture le regioni certezze sui vaccini con le regioni ha detto il premier c’è il comune impegna ad assicurare non solo la sicurezza e la salute ma anche la ripresa dell’attività economica e ha sottolineato 500 vaccinato il giorno L’obiettivo non lontano il ministro speranza dice prudenza Non fare il passo troppo lungo e nelle Ultime 24 ore ci sono stati 470 mila 219 contagio 8209 morti questa l’incidenza della pandemia da covid a livello planetario dalle 6:30 di ieri mattina l’assessore odierna secondo il database della John Hopkins University complessivamente dalla comparsa del virus la malattia ha causato nel mondo 127 milioni 587 Mila e 110 infezioni di cui almeno 2 milioni 791718cz tesi letali IIle spine della MSC ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021)dailynews radiogiornale però Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio covid draghi speranza programmando le riaperture le regioni certezze sui vaccini con le regioni ha detto il premier c’è il comune impegna ad assicurare non solo la sicurezza e la salute ma anche la ripresa dell’attività economica e ha sottolineato 500 vaccinato il giorno L’obiettivo non lontano il ministro speranza dice prudenza Non fare il passo troppo lungo e nelle24 ore ci sono stati 470 mila 219 contagio 8209 morti questa l’incidenza della pandemia da covid a livello planetario dalle 6:30 di ieri mattina l’assessore odierna secondo il database della John Hopkins University complessivamente dalla comparsa del virus la malattia ha causato nel mondo 127 milioni 587 Mila e 110 infezioni di cui almeno 2 milioni 791718cz tesi letali IIle spine della MSC ...

