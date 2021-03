Tommaso Zorzi oltre l’Isola | ospite fisso di un altro show | ecco quale

(Di martedì 30 marzo 2021)continua a collezionare successi: uno degli ultimi? La sua partecipazione fissa a tutte le puntate della nuova edizione de Il Maurizio Costanzo, dopo la recente registrazione in compagnia di Giulia De Lellis.de Il Maurizio CostanzoGabriele Parpiglia che accompagnain giro per l’Italia alle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo aver sconfitto il Covid, Elettra Lamborghini è tornata sui social e in televisione, dove riveste il ruolo di opinionista dell'Isola dei famosi insieme ae Iva Zanicchi. La famosissima 'twerking queen' è risultata positiva e dopo aver superato la prova 'tampone negativo' lunedì 22 marzo ha fatto il suo ingresso in studio. Dopo aver ...Le strade die Giulia Salemi continuano ad incrociarsi, nonostante i rapporti tra loro siano sempre più gelidi. Dopo il GFVip il neo opinionista dell'Isola dei Famosi e l'influencer italo persiana ...L'Isola dei famosi, Iva Zanicchi rivela: "Dopo la prima puntata eravamo tutti distrutti" In questa nuova edizione de L'isola dei famosi i tre opinionisti ...Tommaso Zorzi annuncia ufficialmente il programma che andrà a condurre | Isola Off: tutti i mercoledi su Mediaset Play dalle 22.30 alle 23.30 ...