Muffin light banana e cioccolato | solo 90 calorie di dolcezza!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 30 marzo 2021) Iallasono tortine proteiche, golossissime, a base di farina d’avena e cacao, ma senza burro, olio e zucchero! Sono la soluzione ottimale se seguite un regime alimentare controllato, contengono infatti90l’uno! Concedetevi uno sfizio senza sensi di colpa! Morbidissimi, ma velocissimi da preparare, sono ideali a colazione per iniziare con grinta, perfetti a merenda per una pausa leggera e dopo cena concludono la giornata con dolcezza, ma in totale rispetto della linea o della dieta. Non contengono burro, farina, tuorli, ma hanno una resa davvero strepitosa! Curiose di conoscere questa ricatta davvero sfiziosa ma dietetica? Iniziamo!allae al ...