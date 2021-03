Masters 1000 Miami 2021 | Sonego supera Galan Agli ottavi c’è Tsitsipas

Leggi su sportface

(Di martedì 30 marzo 2021) Non si ferma il cammino di Lorenzoaldi, dopo il successo all’esordio contro Fratangelo. Sul cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida, il 25enne, n.34 del ranking e 24esima testa di serie, conquista il pass per glidi finale grazie al successo al terzo turno per 7-6(6), 6-3, in poco meno di due ore di gioco, ai danni del colombiano Daniel Elahi, n.113 Atp. Il prossimo turno vedrà il torinese di fronte al greco Stefanos, n. 5 del ranking e secondo favorito del seeding.è reduce dalla vittoria in tre set per 6-3 3-6 6-1, sul giapponese Kei Nishikori, n.39 ATP e 28esima testa di serie. Nessun precedente tra i due. SportFace.